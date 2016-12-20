Pedullà: se Sousa salta a stagione in corso è pronto Stramaccioni

A riportarlo è Alfredo Pedullà, uomo mercato di SportItalia

Filtrano importanti indiscrezioni per quanto riguarda la panchina della Fiorentina e a riportarle è Alfredo Pedullà, uomo mercato di SporItalia. Pare infatti che, nel caso in cui la panchina di Paulo Sousa dovesse saltare a stagione in corso, uno dei papabili sostituti possa essere Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ed attualmente fermo dopo l'esperienza greca con il Panathinaikos. Tuttavia la strada più percorribile, nonché quella desiderata dalla proprietà e dal direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino, sembra quella di concludere la stagione sotto la guida di Paulo Sousa per poi passare al vaglio le varie ipotesi a campionato concluso.