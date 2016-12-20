Spalletti fa tremare la Roma: "Se non riesco a vincere me ne vado"

Parole forti che gettano benzina sul fuoco in un ambiente già teso dopo la sconfitta di Torino

Clima teso in casa Roma, soprattutto dopo la sconfitta dello Juventus Stadium che rischia di estromettere definitivamente i giallorossi dalla corsa scudetto, ed a rincarare la dose ci pensa l'allenatore Luciano Spalletti con delle parole che fanno riflettere oltre che destare ulteriori preoccupazione in casa Roma. Questo quanto riportato da Eurosport:

"Dichiarazioni che fanno tremare l’ambiente giallorosso, parole che però andranno attentamente pesate quando l’intervista sarà pubblicata nella sua interezza. Quello che è certo è che, nell’anticipazione di France Football, si capisce quanto Luciano Spalletti ci tenga a finire in grande la stagione in corso, quella che in ottica scudetto rischia di essere scappata via con il ko di sabato sera allo Stadium. Il tecnico della Roma, intervistato dal magazine transalpino, ha infatti dichiarato: "Se non riesco a vincere, me ne vado”. Qualcosa che aveva lasciato intendere nelle conferenze stampa più recenti, quando i giornalisti gli avevano chiesto notizie sul rinnovo del suo contratto, attualmente con scadenza prevista al 30 giugno prossimo. Parole che lasciano spazio di manovra ridotto all’ambiguità, anche se sarebbe opportuno specificare cosa significhi vincere. Perché, se lo scudetto sembra un discorso altamente complicato, lo stesso non si può dire di Europa League e Coppa Italia. Una situazione da monitorare attentamente, senza escludere alcun tipo di scenario".

Fonte: Eurosport