A San Siro non si fa male nessuno: Milan e Atalanta divertono ma finisce 0-0

Le occasioni migliori sono per i rossoneri ma la squadra di Gasperini non ha demeritato

Tante occasioni ma alla fine a "San Siro" nessuno gioisce e nessuno si fa male. Ritmi alti e palle gol da una parte e dall'altra: le più ghiotte per Antonelli, che colpisce la traversa sul finire del primo tempo, e Bacca, abile a superare Sportiello ma sfortunato di fronte al prodigioso recupero di Conti che salva sulla linea. Partita divertente, nonostante la penuria di gol, resa tale dall'atteggiamento propositivo di entrambe le squadre che così fanno un passo avanti in classifica: il Milan portandosi a 35 punti, in attesa del big match delle 20.45 tra Juventus e Roma, e l'Atalanta di Gasperini salendo così a 29, dopo un filotto di partite piuttosto complicate.