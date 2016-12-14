Anche Kalinic nella Top 11 dell’Europa League. La formazione scelta dall’Uefa…

C’è anche un po’ di Fiorentina nella “Top 11” della fase a gironi di Europa League appena stilata e diffusa dalla UEFA, e non poteva essere altrimenti dato che i viola hanno concluso questa prima fase vincendo il gruppo J piazzandosi davanti a Paok Salonicco, Qarabag e Slovan Liberec. Nella formazione tipo, pubblicata sul profilo Facebook ufficiale dell’Europa League, figura anche l’attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic, protagonista a suon di gol in questa prima fase della manifestazione. Di seguito proponiamo l’undici selezionato dalla UEFA:

Jones (Feyenoord); Lirola (Sassuolo), Kjaer (Fenerbahce), Van Dijk (Southampton), Criscito (Zenit); Milicevic (Gent), Holzhauser (Austria Vienna), Giuliano (Zenit); Bailey (Genk), Kalinic (Fiorentina), Dzeko (Roma).