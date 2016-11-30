1° Dicembre allenamento a porte aperte al Franchi, ecco il comunicato ACF

Il comunicato ACF in relazione all'allenamento a porte aperte

Questo il comunicato ufficiale ACF, diramato in relazione all'allenamento a porte aperte che si svolgerà Giovedì 1 Dicembre:

La sessione di allenamento di giovedì 1° dicembre si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:00, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI. I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa. Fotografi e cameramen potranno riprendere ESCLUSIVAMENTE i primi 15 minuti della sessione.