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1-2 Sampdoria in 3 minuti. La Fiorentina nuovamente a rincorrere al Franchi..

La Fiorentina si ritrova sotto di due gol al Franchi contro una scatenata Sampdoria. A segno Quagliarella e Caprari. I viola..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 21:17
1-2 Sampdoria in 3 minuti. La Fiorentina nuovamente a rincorrere al Franchi.. - 30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
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Cambia di risultato al 31' Fiorentina-Sampdoria con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie a Caprari. Si accentra sulla destra Gaston Ramirez, lasciato troppo solo da Pezzella e Veretout. Dopo il tiro respinto da Sportiello si avventa sulla palla Caprari che su Tap-In porta in vantaggio i blucerchiati.

Il raddoppio arriva 3 minuti dopo grazie a Quagliarella che dagli 11 metri spiazza un incolpevole Sportiello. Fiorentina 0 Sampdoria 2

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