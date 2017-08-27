1-2 Sampdoria in 3 minuti. La Fiorentina nuovamente a rincorrere al Franchi..
La Fiorentina si ritrova sotto di due gol al Franchi contro una scatenata Sampdoria. A segno Quagliarella e Caprari. I viola..
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 21:17
Cambia di risultato al 31' Fiorentina-Sampdoria con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie a Caprari. Si accentra sulla destra Gaston Ramirez, lasciato troppo solo da Pezzella e Veretout. Dopo il tiro respinto da Sportiello si avventa sulla palla Caprari che su Tap-In porta in vantaggio i blucerchiati.
Il raddoppio arriva 3 minuti dopo grazie a Quagliarella che dagli 11 metri spiazza un incolpevole Sportiello. Fiorentina 0 Sampdoria 2