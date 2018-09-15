0-0 nel primo tempo tra Napoli e Fiorentina. Veretout può migliorare, occasione sprecata da Chiesa

Una partita al momento a reti inviolate quella vista a Napoli tra i partenopei e la Fiorentina. Da segnalare una bordata di Eysseric al minuto 10’ ed un’occasione sprecata da Chiesa al 38’. Veretout d...

Una partita al momento a reti inviolate quella vista a Napoli tra i partenopei e la Fiorentina. Da segnalare una bordata di Eysseric al minuto 10’ ed un’occasione sprecata da Chiesa al 38’. Veretout da regista al momento non ha brillato ma c’è tutta la ripresa per migliorare. Gara fisica: già tre ammonizioni nella prima frazione sebbene, con ogni probabilità, Fabbri avrebbe potuto estrarne altri.

Gabriele Caldieron