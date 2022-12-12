Labaro Viola

Zurkowski tornerebbe volentieri a Empoli a titolo definitivo, ma la Fiorentina vuole cederlo

Da asset tecnico di primo livello per dar fiato ai titolari ad oggetto misterioso: la parabola di Zurkowski.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2022 16:57
Zurkowski tornerebbe volentieri a Empoli a titolo definitivo, ma la Fiorentina vuole cederlo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Zurkowski tornerebbe volentieri a Empoli a titolo definitivo, ma la Fiorentina vuole cederlo

L'avventura di Zurkowski con la maglia della Fiorentina non è mai decollata, e la parentesi qatarina (che a detta del calciatore doveva servire a rilanciarlo) non ha però sortito l'effetto desiderato. Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, il centrocampista polacco gradirebbe un reintegro a titolo definitivo nelle rotazioni di Italiano, uno scenario che la Fiorentina non sembrerebbe però condividere, visto che, sempre secondo il quotidiano, starebbe pensando di piazzarlo sul mercato per monetizzare una cessione.

LE PAROLE DELL'EX DS DEL PARTIZAN

https://www.labaroviola.com/lex-ds-del-partizan-a-vlahovic-e-sempre-piaciuto-il-bianconero-perche-dovrebbe-lasciare-juve/195565/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok