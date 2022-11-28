Zurkowski ancora lontano dai piani viola. Potrebbe rientrare in uno scambio con Sabiri
Il centrocampista polacco potrebbe rientrare in una operazione di mercato che gli consentirebbe di aumentare il minutaggio.
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 17:09
Szymon Zurkowski è al centro di numerosissime voci di mercato. Calciomercato.com parla di un possibile scambio tra la Fiorentina e la Sampdoria a gennaio riguardante il polacco. La Sampdoria propone come pedina il trequartista marocchino Sabiri per Zurkowski. La Fiorentina vuole cercare una sistemazione per il ragazzo ex Empoli.
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