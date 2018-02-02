Zurkowski ammette: "È vero, c'è stato qualcosa con la Fiorentina". Trattativa solo rimandata?

Szymon Zurkowski, centrocampista del Górnik Zabrze e della nazionale under 21 polacca, è stato a lungo seguito dalla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato, senza però riuscire a trovare...

Szymon Zurkowski, centrocampista del Górnik Zabrze e della nazionale under 21 polacca, è stato a lungo seguito dalla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato, senza però riuscire a trovare l'accordo con la società. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, pare che l'intrigo di mercato sia destinato a protrarsi ulteriormente nel tempo... È infatti lo stesso giocatore, attraverso una dichiarazione rilasciata a Onet Sport, ad ammettere i contatti con i viola: "E’ vero c’è stato qualcosa con la Fiorentina". C'è quindi da chiedersi se la trattativa legata al classe '97 non possa riprendere quota in vista della finestra estiva di trasferimenti.