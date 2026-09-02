Zirkzee resta al Manchester United: Salta all'ultimo il trasferimento in Premier all'Everton

L'attaccante olandese è rimasto tra le fila dei Red Devils

Terminata la finestra estiva dei trasferimenti, si alza il sipario sul listino dei giocatori svincolati. La Fiorentina potrebbe figurare tra i club attivi, vista l'attenzione del direttore Paratici nei confronti di Marcelo Brozovic per puntellare la mediana.

I calciatori ai margini Nessun margine di manovra, al contrario, per coloro che non hanno individuato una nuova destinazione e sono rimasti vincolati alle rispettive società, pur trovandosi del tutto fuori dai piani tecnici e con le valigie pronte durante l'intero periodo di trattative.

La beffa Joshua Zirkzee In questo gruppo figura certamente Joshua Zirkzee: la punta olandese ha tentato fino all'ultimo di accasarsi alla Juventus, ostacolando l'inserimento della Fiorentina che lo considerava la principale opzione di Paratici per raccogliere l'eredità di Kean. Tramontato nelle battute finali anche il passaggio all'Everton, l'attaccante è rimasto bloccato al Manchester United, dove le sue prospettive di impiego appaiono pressoché nulle.