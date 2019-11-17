Zio di Castrovilli: "Sapevo che sarebbe arrivato in Nazionale. Spero diventi una bandiera della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a MinervinoLive.it da Nimbo Superbo, zio di Gaetano Castrovilli: "Mi ricordo quando giocava qui a Minervino con i suoi amici. Un giorno sono andato a vederlo giocare, ho vi...

Queste le parole rilasciate a MinervinoLive.it da Nimbo Superbo, zio di Gaetano Castrovilli: "Mi ricordo quando giocava qui a Minervino con i suoi amici. Un giorno sono andato a vederlo giocare, ho visto la sua bravura ed abbiamo deciso di fargli fare un provino con il Bari. Ogni giorno lo portavo al campo a Bari, sono circa 200 km. Il suo primo mister mi disse che non aveva mai visto un ragazzo bravo come lui. Ero convinto che ce l'avrebbe fatta ad arrivare ad alti livelli, stiamo vivendo una favola. Scommissi con un mio amico che avrebbe giocato in Nazionale, la scommessa l'ho vinta io. Mi auguro che Gaetano resti a Firenze e che diventi una bandiera della Fiorentina, Commisso ci tiene tanto a lui e noi siamo molto felici".