Zigoni: "Chiesa non è inciampato, si è buttato e merita di essere squalificato"

L'ex calciatore Gianfranco Zigoni è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Per me non era rigore, perché probabilmente si è buttato. Ma adesso non facciamo di Chiesa un delinquente".Prosegu...

L'ex calciatore Gianfranco Zigoni è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Per me non era rigore, perché probabilmente si è buttato. Ma adesso non facciamo di Chiesa un delinquente".

Prosegue sul Var: "Mi piace, ma se deve essere utilizzato occorre farlo in tutti i casi che lo richiedono. Deve essere una cosa seria".

E sui recenti episodi: "E’ stato concesso un rigore all’Inter contro la Fiorentina perché il pallone aveva levato il pelo ad un’unghia di Vitor Hugo e poi però in una partita precedente contro il Parma c’era un rigore netto che non è stato dato".

Spende alcune parole anche sulla partita di domenica: "Per me si è buttato e non credo che sia inciampato. Se è così, merita di essere squalificato. Però non condanniamolo, ogni domenica vedo giocatori che si buttano. E in ogni caso Chiesa sembra anche un bravo ragazzo, serio".