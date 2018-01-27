Zazzaroni: “La proprietà considera conclusa la propria era. La squadra deve cercare di non far allontanare i tifosi”
Il noto giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, rilasciando alcune dichiarazioni sul momento della Fiorentina:“La famiglia Della Valle vuole andarsene ormai da tempo, e ci...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2018 23:17
Il noto giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, rilasciando alcune dichiarazioni sul momento della Fiorentina:
“La famiglia Della Valle vuole andarsene ormai da tempo, e ciò è più che noto, ma è dura trovare un acquirente disponibile. La Fiorentina deve portare al termine la stagione senza far allontanare i tifosi dallo stadio. Il momento attuale è drammatico, un futuro traballante in mano ad una proprietà che ritiene finita la propria era. Andare avanti così è dura”.