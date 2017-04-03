Zazzaroni: "La Fiorentina ieri ha vinto contro una squadra che non c'era. Il Bologna sembrava li per caso".

Anche Ivan Zazzaroni ha voluto dire la sua sulla gara di ieri che il suo Bologna ha disputato a Firenze. Queste le parole del giornalista: "È un campionato talmente strano, che tutte le squadre che st...

Anche Ivan Zazzaroni ha voluto dire la sua sulla gara di ieri che il suo Bologna ha disputato a Firenze. Queste le parole del giornalista: "È un campionato talmente strano, che tutte le squadre che stanno davanti ai viola, hanno fatto record di punti. Ieri la Fiorentina ha giocato e vinto contro nessuno, meritando. Si è vista una squadra di Serie A contro una che passava per caso di lì. Gli obiettivi viola? Arrivare in Europa League non è semplice, perché quelle davanti non accennano a fermarsi." Zazzaroni ha poi chiosato con una battuta sull'allenatore viola che verrà: "Sarri e Spalletti sono molto lontani, mentre per Di Francesco è il momento di fare il salto di qualità e Firenze può essere la piazza giusta, ma dipende tutto dai piani dei Della Valle".