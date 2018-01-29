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Zazzaroni: "Firenze non merita la depressione calcistica, i Della Valle non ne hanno più"

Ivan Zazzaroni, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso la sua opinione sul momento estremamente negativo della Fiorentina. Questo il contenuto del tweet del noto giornalista: "Firenze non meri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 13:15
Zazzaroni: "Firenze non merita la depressione calcistica, i Della Valle non ne hanno più" -
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Ivan Zazzaroni, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso la sua opinione sul momento estremamente negativo della Fiorentina. Questo il contenuto del tweet del noto giornalista: "Firenze non merita la depressione calcistica: questa totale assenza di progettualità, la quaresima dei sogni; si ha la sensazione che la #Fiorentina stia sopravvivendo a una proprietà che non ne ha o non ne vuole più".

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