Zavaglia: "Commisso ha portato grande entusiasmo. Non si potrà accorciare subito il gap con le altre società"

Queste le parole rilasciate a TMW dall'esperto di mercato Franco Zavaglia: "Commisso ha portato entusiasmo e ha messo i dirigenti nella condizione di creare una squadra importante. Ha tenuto Chiesa e...

A cura di Redazione Labaroviola 04 settembre 2019 18:03

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