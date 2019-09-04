Zavaglia: "Commisso ha portato grande entusiasmo. Non si potrà accorciare subito il gap con le altre società"
Queste le parole rilasciate a TMW dall'esperto di mercato Franco Zavaglia: "Commisso ha portato entusiasmo e ha messo i dirigenti nella condizione di creare una squadra importante. Ha tenuto Chiesa e...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 18:03
Queste le parole rilasciate a TMW dall'esperto di mercato Franco Zavaglia: "Commisso ha portato entusiasmo e ha messo i dirigenti nella condizione di creare una squadra importante. Ha tenuto Chiesa e portato giocatori di spessore come Ribery. Non so se potrà bastare per diminuire il gap con altre società ma è anche vero che non ci si può aspettare di accorciare subito le distanze. Il presidente ha comunque tentato di dare spessore e immagine alla società".
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