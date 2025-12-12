Zanzi: “Fiorentina? La nostra priorità è la partita di domenica, a Firenze sarà una gara difficilissima”

Il presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, a pochi giorni dalla sfida in casa della Fiorentina.
Sulla vittoria con l’Atalanta:
“Abbiamo fatto una buona gara come abbiamo fatto in altre partite. A volte la palla entra e a volte no. Abbiamo la massima fiducia nella squadra.”
Sulla conferma di Zanetti:
“Ha fatto una grandissima partita e siamo tutti uniti per la prossima.”
Sulla Fiorentina:
“Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non al percorso delle altre squadre. A Firenze sarà una partita difficilissima. Siamo felici di avere i tifosi al nostro fianco».
Su Giovane:
“La nostra priorità adesso è la partita di domenica. Verrà il tempo per pensare anche al mercato”.