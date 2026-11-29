Zanoli: "Abbiamo fatto una grande gara, dovevamo chiuderla molto prima perchè meritavamo noi"

Il giocatore friulano ha parlato in conferenza dopo il successo coi viola

Ha rilasciato queste dichiarazioni il difensore dell’Udinese Alessandro Zanoli al termine del successo contro la Fiorentina: 'Avevamo impostato la gara così durante la settimana, con Zaniolo chiamato a offrire pochi punti di riferimento. Siamo finalmente riusciti a conquistare l’intera posta in palio davanti ai nostri tifosi al termine di una prova molto convincente. A mio avviso, nella prima frazione avremmo potuto segnare anche più reti. Abbiamo fatto un ottimo match costruendo parecchie palle gol'.

'Sul piano atletico sto migliorando gradualmente. Entrare a partita in corso oggi non era affatto scontato: sono subentrato in una fase in cui stavamo abbassando il baricentro e il confronto si era fatto più complicato, ma sono contento della mia prova e avrò modo di aumentare il mio impiego'.

'Venivamo da un periodo di morale un po’ basso, l’arrivo di Zanetti ci ha restituito sicurezza e quando scendiamo in campo convinti dei nostri mezzi diventiamo una formazione diversa'.