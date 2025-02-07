Zaniolo racconta: "Ho scelto la numero 17 in onore di un ragazzo vittima di un terremoto in Turchia"

La Fiorentina presenta Nicolò Zaniolo alla stampa al Viola Park. Il nuovo acquisto viola, tra le varie risposte date, racconta il perché della scelta della maglia numero 17. Queste le sue parole:"Ho p...

La Fiorentina presenta Nicolò Zaniolo alla stampa al Viola Park. Il nuovo acquisto viola, tra le varie risposte date, racconta il perché della scelta della maglia numero 17. Queste le sue parole:

"Ho preso il numero 17 perchè un ragazzo che mi aveva scritto quando sono andato in Turchia poi ha perso la vita per un terremoto e quindi ho preso questo numero in suo onore. I rimpianti sono il passato, non si può più tornare indietro”

Zaniolo: “A giugno scelsi l’Atalanta, ora sono tornato a casa. Nel 2016 sono stato mandato via”

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