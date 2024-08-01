Zaniolo: "Appena ho saputo dell'interesse dell'Atalanta, non ho più ascoltato nessun'altra squadra"

Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi a Zingonia, Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto dell'Atalanta, ha così spiegato la sua scelta di vestire il nerazzurro: "Appena ho saputo l'interesse di ques...

Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi a Zingonia, Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto dell'Atalanta, ha così spiegato la sua scelta di vestire il nerazzurro: "Appena ho saputo l'interesse di questa società non ho più sentito nessun'altra squadra, non ho esitato a scegliere questo progetto. Per me è il passo più adatto alla mia carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta. Quando è uscita l'Atalanta a chiamarmi è stato lui, dopo che si è manifestato l'interesse la mia volontà era solo questa. Ho valutato che fosse l'opportunità più importante e da prendere".

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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