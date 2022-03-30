Zanetti omaggia la Fiorentina: "Italiano mi sembra Capello, si adatta in base ai propri calciatori"
Cristiano Zanetti ha giocato nella Fiorentina due anni, nella prima stagione, con Prandelli in panchina, ha giocato la Champions League
L'ex centrocampista della Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato a TMW della squadra viola, rivelazione del campionato, queste le sue parole:
"Deve ringraziare Italiano, ma tanto tanto. Grande allenatore. Si adatta ai giocatori: ha Vlahovic e lo sfrutta, esce lui e gioca in altro modo. Un po' come un tecnico vecchia maniera. Su Sarri alla Juve si diceva che non aveva giocatori adatti a lui ma gli allenatori bravi sfruttano le caratteristiche dei calciatori e ci mettono poi del loro. Hai Ronaldo e ti esalta il tuo modo giocare. Spalletti è un altro allenatore che sa sfruttare le caratteristiche: non è un problema per lui giocare con tre punte, se poi non rende gioca con due punte.
Sinceramente come rosa quella della Fiorentina non è da Europa però può arrivarci, con il tecnico che ha e sfruttando le caratteristiche dei giocatori. La Fiorentina deve tenersi stretto Italiano. Commisso giustamente gli disse: a Spezia hai avuto un certo monte ingaggi e hai ottenuto determinati risultati, ora te ne dò un altro e devi fare altri risultati. Con un monte ingaggi superiore Italiano ti porta tra le prime quattro. Mi pare un Capello della situazione che non aveva problemi a cambiare e sapeva sfruttare le caratteristiche dei giocatori".
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