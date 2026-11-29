Zanetti: "Nel primo tempo avremmo dovuto essere in vantaggio di almeno due gol, abbiamo rischiato"

Il tecnico friulano ha parlato della vittoria di oggi sulla Fiorentina

Le parole rilasciate a DAZN dal tecnico dell’Udinese, Paolo Zanetti, al termine del suo primo successo sulla panchina friulana contro la Fiorentina: «Desideravamo vivere una giornata positiva e ce l’abbiamo fatta. Affrontavamo una formazione dotata di grande tecnica, perciò servivano attenzione e determinazione nelle ripartenze. All’intervallo avremmo dovuto avere almeno due reti di vantaggio, mentre negli ultimi minuti abbiamo corso qualche pericolo. Tuttavia abbiamo costruito molte occasioni concedendo pochissimo, quindi il risultato è giusto».

ZANIOLO. «È un calciatore chiamato a spostare gli equilibri, ma senza caricarsi sulle spalle l’intera responsabilità della manovra: la priorità è rafforzare lo spirito collettivo, perché così emergono anche le individualità. Oggi abbiamo agito da vero gruppo, sia nella costruzione del gioco sia nei momenti in cui bisognava coprire e stringere i denti».

TATTICA. «Davis rappresenta uno dei nostri elementi di maggior valore; la decisione di schierare due attaccanti mobili impone di sviluppare la manovra offensiva con principi diversi rispetto all’impiego di un centravanti fisico. Zaniolo ed Ekkelenkamp garantiscono gamba e dinamismo, quindi abbiamo puntato con decisione su questa soluzione».

LOVRIC. «È un profilo che avevo già cercato di portare a Verona e conosce bene la considerazione che nutro per lui: interpreta entrambe le fasi in modo eccellente, possiede generosità e fiuto del gol, ci mette l’anima e in campo si nota. È un trascinatore, proprio come Kabasele: sono elementi legatissimi al club e all’ambiente che sanno fare da guida per i compagni».