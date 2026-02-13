Zambrotta: “Juventus? Perdere punti con squadre come la Fiorentina pesa nella corsa scudetto”

Alla vigilia del derby d’Italia Gianluca Zambrotta, intervistato dalla Gazzetta, osserva il percorso della Juventus in campionato: perdere terreno contro squadre come la Fiorentina pesa nella corsa ai vertici.
Secondo l’ex juventino, la gara disputata al Franchi il 22 Novembre – terminata 1-1 con rete di Mandragora – incide più di quanto si possa pensare nella corsa ai piani alti. Zambrotta infatti, paragonando i bianconeri con i ragazzi di Mister Chivu, afferma: “Rispetto all’Inter salta all’occhio che i nerazzurri hanno fatto tanti punti con le squadre che lottano per obiettivi diversi, mentre la Juventus ha perso punti con Cagliari, Lecce, Fiorentina, Verona… Vuol dire tanto per una squadra che deve lottare per la zona Champions o per vincere lo scudetto”.