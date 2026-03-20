Wharton: “La Fiorentina la conosciamo tutti. Speriamo di andare al Franchi e passare il turno agevolmente”

Il centrocampista del Crystal Palace, Wharton ha parlato ai microfoni di TNT parlando della Conference e del quarto di finale contro la Fiorentina: “Un quarto di finale di una competizione europea è sempre emozionante e importantissimo. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa, così come questo club: la Conference è un grande opportunità per noi, per la società e per i tifosi. È un grande club, tutti la conosciamo, è una squadra importante in Italia e sarà difficile affrontarli. Speriamo di poter andare al Franchi, e passare il turno agevolmente.”