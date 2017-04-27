A volte ritornano: osservatori della Fiorentina in Colombia per Quintero

Il colombiano classe '93 è già transitato dalla Serie A, 17 presenze e 1 gol a Pescara

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che alcuni osservatori della Fiorentina si siano recati personalmente in Colombia, per la precisione a Medellin, al fine di valutare da vicino le prestazioni di Juan Fernando Quintero, fantasista attualmente in forza proprio Independiente de Medellin.

Il colombiano è pero di proprietà del Porto che, a seguito delle buone prestazioni con le quali il ragazzo classe '93 si era messo in mostra in Serie A con la maglia Pescara, decise di acquistarlo nell'estate 2013 versando 5 milioni nelle casse degli abruzzesi. Tuttavia, dopo 42 presenze arricchite da 6 sei reti con i portoghesi, Quintero è stato girato in prestito prima al Rennes e poi alla squadra della sua città natale.

Pare che siano state proprio le prestazioni in patria, 7 gol e 6 assist nelle 15 gare fin qui disputate, ad aver nuovamente attirato l'attenzione dei club europei, fra i quali pare appunto che ci sia anche la Fiorentina. Tuttavia, per assicurarsi le prestazioni del talentoso centrocampista, sarà necessario battere la concorrenza delle avversarie, in primis le spagnole Siviglia e Villareal oltre al Torino.