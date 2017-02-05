Vola la Lazio, il Torino si infrange a Empoli. Atalanta ok. Questi i risultati delle partite delle 15.00
Tutti i risultati delle partite delle 15.00
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2017 16:53
Sono finite le partite in Serie A delle ore 15.00. Vincono Atalanta e Lazio, il Torino si infrange ad Empoli. Pareggio tra Chievo ed Udinese. Corsaro il Sassuolo a Genoa.
Atalanta-Cagliari 2-0 (Gomez, Gomez)
Chievo Verona-Udinese 0-0
Empoli-Torino 1-1 (Belotti, Pucciarelli)
Genoa-Sassuolo 0-1 (Pellegrini)
Pescara-Lazio 2-6 (Parolo, Parolo, Benali, Brugman, Parolo, Keita, Immobile, Parolo)
In classifica allunga l'Atalanta a 42 punti consolidando il sesto posto così come la Lazio a 43 è attualmente quarta.