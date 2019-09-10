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"Vogliamo ospitare a Firenze le Olimpiadi del 2032, in collaborazione con Bologna"

La Nazione parla del sogno di Nardella, quello di far tornare i giochi olimpici in Italia nel 2032, dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Si parla di una possibile collabor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 13:35
"Vogliamo ospitare a Firenze le Olimpiadi del 2032, in collaborazione con Bologna" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Rassegna Stampa
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La Nazione parla del sogno di Nardella, quello di far tornare i giochi olimpici in Italia nel 2032, dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Si parla di una possibile collaborazione tra la città metropolitana di Firenze e Bologna. Nardella ha già “girato” la proposta al sindaco di Bologna, Vittorio Merola

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