"Vogliamo ospitare a Firenze le Olimpiadi del 2032, in collaborazione con Bologna"
La Nazione parla del sogno di Nardella, quello di far tornare i giochi olimpici in Italia nel 2032, dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Si parla di una possibile collabor...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 13:35
La Nazione parla del sogno di Nardella, quello di far tornare i giochi olimpici in Italia nel 2032, dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Si parla di una possibile collaborazione tra la città metropolitana di Firenze e Bologna. Nardella ha già “girato” la proposta al sindaco di Bologna, Vittorio Merola