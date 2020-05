“Giocare ogni 3 giorni? Ho tanta voglia di tornare in campo – ha detto Dusan Vlahovic al Corriere dello Sport – per una competizione ufficiale. Bisognerà considerare il caldo, ma il nostro staff medico è di assoluta eccellenza, saprà farci lavorare in modo da non subirlo più di tanto. Mi auguro che si possa finire il campionato. Non ho paura di affezionarmi troppo alla Fiorentina, sono legatissimo. Il mio sogno è vincere qui. Il calcio moderno è diverso rispetto a quello di anni fa. Non è però detto che un calciatore non possa scegliere con il cuore. Voglio impormi qui, Firenze è casa mia. Ho sempre detto che sono pronto a diventare una bandiera. Il mio sogno è viola, spero di vincere qui. L’altro è quello di giocare un Mondiale con la mia Serbia”.