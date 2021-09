Vlahovic si è già superato ed ora continua a lavorare per sferrare l’attacco ai top players

E’ il gigante dell’attacco della Fiorentina quello che ha contribuito in maniera pesante alle ultime due vittorie della sua squadra. Vlahovic è il nuovo Re Mida viola: 8 i tiri conclusi e già tre i gol realizzati sui 5 totali della Fiorentina. Un stagione fa ci mise 12 partite per mettere insieme lo stesso bottino. Tutti per Dusan e Dusan per tutti, anche perché adesso l’obiettivo è quello di continuare a macinare reti per avvicinarsi a grandi passi al podio dei grandi cannonieri dei top-5 campionati europei. E mentre Vlahovic proverà a sferrare l’assalto ai top players dovranno essere dirigenti ed entourage a trovare il giusto punto d’incontro per il prolungamento del contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

