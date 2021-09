Repubblica, Vlahovic, difficile fissare un prezzo a settembre: la proposta della Fiorentina resta quella

Ecco a voi Dusan Vlahovic in tutto il suo splendore. A chi nutriva qualche dubbio sul fatto che l’attaccante serbo barene ripreso a segnare con la stessa continuità della scorsa stagione. Attualmente in scadenza nel 2023, il serbo è uno dei giocatori più desiderati in Italia e all’estero. Già in estate si erano affacciate prepotentemente Atletico e Tottenham con il giocatore che poi è rimasto in viola visto anche la voltone del presidente Commisso di non cedere il suo gioiello nella stagione della ripartenza. E’ come se la svolta potesse arrivare da un momento all’altro. Come se il dialogo portato avanti fin qui da proprietà, dirigenza e giocatore e procuratore fosse in attesa solo di un cenno. La proposta della Fiorentina è nota da tempo: prolungamento fino al 2026 a 4 milioni di euro per il giocatore, 2,5 milioni di commissioni per il suo procuratore e una clausola che i viola vorrebbero non inferiore a 80 milioni. E’ complicato fissare a settembre un prezzo per un giocatore che potenzialmente potrebbe non smettere mai di buttarla dentro. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, COMMISSO È UNA FURIA: “RISPETTATE VLAHOVIC, NON È GIUSTO OFFENDERE I GIOCATORI CON CORI RAZZISTI”