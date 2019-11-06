Vlahovic si è allenato anche durante il giorno di riposo, Caceres tenta il recupero

Vlahovic cerca di mettere in difficoltà Montella nelle scelte per l'attacco, Caceres lavora per il recupero.

Il Corriere dello Sport - Stadio racconta come ieri fosse programmata una giornata di riposo per la Fiorentina, ma c'è chi si è allenato ugualmente, tra questi Vlahovic, che vuole mettere in difficoltà Montella nelle scelte per l'attacco. Al centro sportivo era presente anche Caceres che continua il programma personalizzato di recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale destro accusata contro la Lazio. Dovrebbe rientrare dopo la sosta, ma lui ci sta provando lo stesso a tornare disponibile il prima possibile.

Oggi è in programma invece una doppia seduta di allenamento pesante per la Fiorentina.