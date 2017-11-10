Vlahovic: il ragazzo da 1,5 milioni arriva oggi, ma solo per poco. Tra una settimana torna a Belgrado...
È finalmente arrivato il primo giorno di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina, anche se solo per pochi giorni: come riporta infatti La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, oggi inizierà i...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 08:55
È finalmente arrivato il primo giorno di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina, anche se solo per pochi giorni: come riporta infatti La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, oggi inizierà il tanto chiacchierato stage per il giovane attaccante serbo classe 2000. La punta, acquistata in estate per 1,5 milioni, tornerà al Partizan Belgrado tra una settimana e terminerà la propria stagione in bianconero prima di riaggregarsi definitivamente alla sua nuova squadra.