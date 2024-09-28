Vlahovic: "Quando fai gol sei il migliore, quando non segni sei il peggiore. Ormai sono abituato"

Due gol contro il Genoa a 4 gol segnati in 6 giornate di campionato per Dusan Vlahovic, le sue parole a fine partita

Dusan Vlahovic si è sbloccato. Il serbo ha risposto a Lautaro Martinez con una doppietta contro il Genoa, nel 3-0 finale della Juventus. Queste le sue parole a DAZN nel post partita partendo dalla sua doppietta: "La cosa più importante è che abbiamo vinto e vogliamo continuare così. Conceiçao? E' appena arrivato, ci vuole tempo per abituarsi. Sa già parlare, ma è un perfezionista e quindi ancora parla in portoghese".

L'esultanza che a molti è sembrata polemica?

"Non c'è problema, la gente parla. Se fai gol sei il migliore, se non lo fai sei il peggiore. Tutto normale, sta a me rispondere sul campo e lo farò sicuramente".

Se le palle arrivano, Vlahovic ha comunque dimostrato di esserci...

"Capita, a volte le occasioni sono meno... La gente si aspetta che io risolva le partite ed è normale, io non scappo. Io faccio sempre tutto al 100%, sono super tranquillo e darò sempre il massimo in campo. Per una punta quando non segni è difficile, ma oggi abbiamo vinto ed è l'unica cosa che conta".

Cosa pensa di Conceiçao, al primo gol in bianconero?

"Fortissimo, ci sta dando una grande mano. Ci è mancato quando non è stato con noi per l'infortunio, ora spero arrivino tanti assist per me".

Quanti gol vuol segnare Vlahovic?

"Non lo so, non mi pongo limiti, guardo partita per partita facendo il massimo. Poi tutto quello che arriverà prenderò, ma l'importante è la vittoria perché questa maglia richiede questo".

LE PAROLE DI GILARDINO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA JUVENTUS

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