Vlahovic profeta su Instagram: “Tranquilli domenica segno”
L’uomo del momento: Dusan Vlahovic, il prescelto, classe ‘00, oggi ha segnato i suoi primi due gol in maglia viola da professionista. Grandissima la prestazione per l’attaccante che, ieri parlando con...
A cura di Gabriele Caldieron
18 agosto 2019 22:18
L’uomo del momento: Dusan Vlahovic, il prescelto, classe ‘00, oggi ha segnato i suoi primi due gol in maglia viola da professionista. Grandissima la prestazione per l’attaccante che, ieri parlando con la pagina Instagram 999 ricordi viola in chat privata ha scambiato dei simpatici messaggi relativi ad una grafica:
“Dusan la pubblichiamo ora o domenica quando segni?”
”Domenica, quando segno!” Che dire... Chapeau