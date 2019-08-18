Labaro Viola

Vlahovic profeta su Instagram: “Tranquilli domenica segno”

L’uomo del momento: Dusan Vlahovic, il prescelto, classe ‘00, oggi ha segnato i suoi primi due gol in maglia viola da professionista. Grandissima la prestazione per l’attaccante che, ieri parlando con...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
18 agosto 2019 22:18
Vlahovic profeta su Instagram: “Tranquilli domenica segno” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Vlahovic
Condividi

L’uomo del momento: Dusan Vlahovic, il prescelto, classe ‘00, oggi ha segnato i suoi primi due gol in maglia viola da professionista. Grandissima la prestazione per l’attaccante che, ieri parlando con la pagina Instagram 999 ricordi viola in chat privata ha scambiato dei simpatici messaggi relativi ad una grafica:

“Dusan la pubblichiamo ora o domenica quando segni?”

”Domenica, quando segno!” Che dire... Chapeau

Vlahovic profeta su Instagram: “Tranquilli domenica segno”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok