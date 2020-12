CorFio, Vlahovic ha imboccato la strada giusta, tre gol in una settimana. Sua la prima firma di ieri

I tre gol fanno una prova allora Vlahovic ha davvero imboccato la strada giusta. In una settimana ha fatto centro proprio tre volte. Contro il Sassuolo e il Verona su calcio di rigore, approfittando dell’assenza dello specialista Pulgar, e poi contro la Juventus di classe. E d’astuzia.

Alla prima occasione che gli è capitata allo Juventus Stadium è stato subito fatale. Innescato in verticale da un’intuizione di Ribéry, si è involato in velocità staccando Bonucci e De Ligt. Correndo si era allungato troppo il pallone, traiettoria che ha spiazzato nche Szczesny che ha provato ad uscire ma Dusan lo ha superato con uno scavetto. Anche nella difficoltà che si era creata per un suo tocco non impeccabile, il serbo ha mantenuto la giusta freddezza.

Per tutta la partita non ha mai mollato, ha inseguito gli avversari stimolati anche dall’incitamento di Ribery e poi ha saputo usare il proprio fisico meglio di tante altre volte. Già, pian piano sta prendendo consapevolezza dei propri muscoli che sono vistosamente aumentati da quando è sbarcato a Firenze per la prima volta. Oltre la gemma, Dusan ha disputato una partita da centravanti esperto. Ha aiutato la squadra mantenendo il pallone per far salire i compagni e guadagnare campo. La sua crescita, lenta ma costante, ha origine con l’arrivo di Prandelli. Lo ha scelto, ha stabilito le gerarchie. Vlahovic, poi gli altri. Così facendo lo ha liberato dalle pressioni che lo stavano schiacciando, soprattutto da quel secondo tempo di San Siro contro l’Inter che lo aveva portato al centro delle critiche in città. La sua partita è finita con un quarto d’ora di anticipo. Prandelli lo ha visto stremato, lo ha sostituito soltanto per questo motivo. Uscendo dal campo, l’attaccante si è avvicinato al subentrante Kouame e lo ha caricato per i minuti finali.

Sono lontani i tempi in cui, dirigendosi verso la panchina, sbuffava prendendola male. La Fiorentina ha compiuto un’impresa, la firma principale ha il numero nove. Quello di Dusan Vlahovic. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

