Vlahovic come Salah lancia messaggi sui social. Resta alla Fiorentina fino a giugno

La Fiorentina punta sempre al rinnovo di Vlahovic. Aver riallacciato i rapporti con il suo agente è un segnale di disgelo. A meno di un’offerta monstre il serbo resta in viola fino a giugno. Sui social, per festeggiare la sua 100ª in A ha inserito un repentino cambio di lingua. Piaceva anche al rappresentante di Salah, famoso per i suoi “tic tac”. Lo scrive La Nazione.

