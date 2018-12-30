Viviano torna in Italia, ma non alla Fiorentina. Andrà alla Spal in prestito
Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex portiere di Fiorentina, Bologna e Sampdoria, Emiliano Viviano in forza allo Sporting Lisbona, tornerà alla Spal nel mercato di gennaio. Prestito secco per 6...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 13:01
Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex portiere di Fiorentina, Bologna e Sampdoria, Emiliano Viviano in forza allo Sporting Lisbona, tornerà alla Spal nel mercato di gennaio. Prestito secco per 6 mesi. Sfuma dunque l’eventuale possibilità di rivederlo in maglia gigliata.