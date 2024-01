Viviano sicuro: ”Sia il rigore reclamato che quello concesso alla Fiorentina erano inesistenti”

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha detto la sua sui discussi episodi arbitrali che hanno caratterizzato il match del Franchi contro l’Inter:

“Ieri sera non ci dovevano essere rigori. Né quello dato a Nzola né quello non dato per presunto fallo di Ranieri.

Ma sicuramente non c’è il rigore che hanno fischiato all’Inter: in quella dinamica è normale che Sommer prenda Nzola ma tocca prima la palla, non è mai rigore. Chiaro che poi travolge l’attaccante, ma è normale, altrimenti il portiere dovrebbe sparire. Se Sommer avesse rinviato dritto coi pugni Aureliano avrebbe fischiato fallo sul portiere, quindi mi spiegate che rigore hanno visto?”.

