Viviano: “Ho vissuto la Fiorentina in ogni modo. Ma essere viola è una cosa sola: per sempre.”

Viviano elogia la Fiorentina e fa gli auguri per i 100 anni

Viviano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un ringraziamento alla Fiorentina per gli auguri dei 100 anni: “Sono uno dei pochi fortunati ad aver vissuto ogni tipo di sitzuaione, sono stato bambino tifoso, sono stato atleta tesserato con altre squadre abbonato in curva Fiesole, sono stato avversario (solo nei 90 minuti), sono stato giocatore della fiorentina, sono stato ex e ora ho la fortuna di poter parlare di fiorentina, ho portato con orgoglio il mio tifo e la mia appartenenza in ogni squadra nella quale sono stato, una cosa che ovviamente mi ha portato solo svantaggi, e difficile presentarsi in un altra squadra e dire di tifare Fiorentina, ma l'immenso orgoglio di essere della Fiorentina e fiorentino non si può battere, sono stato uno che ha realizzato il sogno di centinaia di migliaia di tifosi, dei miei amici, e quella fortuna vale ogni incomprensione, ogni critica ! Oggi siamo davanti ad una società che sta cercando di portarci dove meritiamo, ma per quelli come me conta solo che ci siano 11 ragazzi con la maglia viola che scendono in campo a difendere Firenze! Noi siamo Firenze noi siamo la Fiorentina e questa è l'unica cosa che non cambierà mai ! Tanti auguri Fiorentina, per sempre!”