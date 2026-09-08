Viviano: "Fiducioso per Vanoli. Imposterà il lavoro in maniera diversa rispetto all'anno scorso"
Le parole dell'ex portiere viola sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2026 17:30
L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha voluto commentare così il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole ad Arena Sportium:
"Parlare male di Vanoli sarebbe ingiusto per il lavoro che fatto l'anno scorso. Aspetto a dare un giudizio, perché secondo me l'anno scorso ha fatto di necessità virtù di tante situazioni che c'erano. Sono convinto che imposterà il lavoro in una maniera diversa. I dati sono quelli che rimangono: lui ha fatto ottavo da quando ha preso la squadra a quando è andato via. A livello di proposta, di base, non mi piace al massimo, però sono fiducioso".