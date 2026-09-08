Viviano: "Fiducioso per Vanoli. Imposterà il lavoro in maniera diversa rispetto all'anno scorso"

Le parole dell'ex portiere viola sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha voluto commentare così il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole ad Arena Sportium:



"Parlare male di Vanoli sarebbe ingiusto per il lavoro che fatto l'anno scorso. Aspetto a dare un giudizio, perché secondo me l'anno scorso ha fatto di necessità virtù di tante situazioni che c'erano. Sono convinto che imposterà il lavoro in una maniera diversa. I dati sono quelli che rimangono: lui ha fatto ottavo da quando ha preso la squadra a quando è andato via. A livello di proposta, di base, non mi piace al massimo, però sono fiducioso".