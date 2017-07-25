Viviano: "Bernardeschi? Ognuno fa quello che si sente, anche se non è stato coerente.."
Sulle pagine del Secolo XIX troviamo un intervista dell'ex numero uno viola Emiliano Viviano. Ecco alcuno parole riguardanti Bernardeschi
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 11:04
Sulle pagine del Secolo XIX troviamo un intervista dell'ex numero uno viola Emiliano Viviano. Ecco alcuno parole riguardanti Bernardeschi: "Ognuno sceglie in base a quello che si sente. Anche se, secondo me, ci dovrebbe sempre essere una certa coerenza tra quanto si dice e le scelte che si fanno. Io ad esempio sono contento di quello che ho fatto quando vestivo la maglia della Fiorentina e sono stracontento per quello che sto facendo con quella della Sampdoria".