Viviano: "Bernardeschi? Ognuno fa quello che si sente, anche se non è stato coerente.."

Sulle pagine del Secolo XIX troviamo un intervista dell'ex numero uno viola Emiliano Viviano. Ecco alcuno parole riguardanti Bernardeschi

Sulle pagine del Secolo XIX troviamo un intervista dell'ex numero uno viola Emiliano Viviano. Ecco alcuno parole riguardanti Bernardeschi: "Ognuno sceglie in base a quello che si sente. Anche se, secondo me, ci dovrebbe sempre essere una certa coerenza tra quanto si dice e le scelte che si fanno. Io ad esempio sono contento di quello che ho fatto quando vestivo la maglia della Fiorentina e sono stracontento per quello che sto facendo con quella della Sampdoria".