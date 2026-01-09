Vivarini: “Ho allenato Brescianini. Farlo giocare mediano non è l’ideale, lui è una mezz’ala”

Vincenzo Vivarini, allenatore del Bari, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito al nuovo acquisto della Fiorentina, Marco Brescianini, da lui allenato ai tempi della Virtus Entella e Frosinone. Ecco le sue parole.

“L’ho avuto in due esperienze diverse e lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale sotto l’aspetto umano, educato. Poi in campo è strutturato, ha gamba e lavora bene nelle due fasi. La sua migliore qualità è l’applicazione che ha e la corsa. Riesce ad arrivare spesso in zona-gol, non ha una qualità sopraffina ma dà tanta sostanza alla squadra. Con l’Entella l’ho fatto giocare anche play, in Serie B poteva fare quello che voleva perché aveva una caratura superiore. Ma lui è una mezz’ala, riesce a essere efficace nelle due fasi. Farlo giocare da mediano non è l’ideale, gli togli l’indole offensiva. A Bergamo è partito bene, poi quest’anno è cambiato anche allenatore e modo di lavorare. Nei due mediani come detto lui fa fatica a stare, è chiaro che sotto alcuni aspetti poteva fare meglio ma Juric e Palladino magari cercavano calciatori con altre caratteristiche”.