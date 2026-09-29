Vitale: "Fagioli recuperato da Vanoli. Grosso ha dimostrato di non essere adatto a grandi piazze"

Le parole del dirigente Pino Vitale sulla prestazione di Fagioli e sull'impatto degli allenatori della Fiorentina in queste prime uscite

L’ex dirigente viola Pino Vitale è intervenuto ai microfoni del "Pentasport" su Radio Bruno, commentando la prestazione di Fagioli con la maglia della Nazionale e soffermandosi anche su alcune scelte del passato e sul momento della Fiorentina.

L’Italia ha fatto un bellissimo primo tempo contro una squadra mediocre. Fagioli ha giocato bene», ha dichiarato Vitale, che ha poi rivolto un pensiero a un ex giocatore della Fiorentina:

"Mi è dispiaciuto vedere Kayode che era della Fiorentina. Va bene aver preso i soldi all’epoca, ma altrimenti non fai mai una bella squadra. Potevano essere fatte altre scelte, ma non andiamo a rivangare il passato".

Vitale ha poi allargato il discorso alla gestione tecnica delle squadre, sottolineando l'importanza delle scelte societarie:

"E' sbagliato lasciare tutto in mano all’allenatore, non può decidere in autonomia quali giocatori vuole".

Parole importanti anche su Oulai, giovane talento viola sul quale Vitale sembra riporre grande fiducia:

"È uno dei quattro o cinque giocatori forti della Fiorentina, dobbiamo solo aspettarlo".

E sul percorso di Fagioli in maglia viola, il giudizio è altrettanto netto: «Fagioli è stato recuperato da Vanoli, è un titolarissimo».

Infine, una riflessione su Grosso e sulla sua esperienza nelle grandi piazze:

"Ha dimostrato di non essere da grandi piazze".