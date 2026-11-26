Vitale distrugge Paratici: "Ha lasciato solo Vanoli, doveva metterci la faccia e fare il dirigente"

L'ex direttore dell'Empoli ha criticato quanto fatto da Paratici

Intervenuto durante la trasmissione Palla al centro su Radio FirenzeViola, il dirigente sportivo Pino Vitale ha analizzato senza filtri la crisi della Fiorentina, puntando il dito contro l'assenza dei vertici societari e le incertezze tecniche emerse dopo il ko di Monza.

"Il presidente si fa sentire solo quando tutto va bene, serve una guida presente"

Secondo Vitale, alla base delle difficoltà attuali c'è una carenza di leadership ai piani alti del club, indispensabile soprattutto quando i risultati non arrivano:

"Manca una vera società. Il presidente dovrebbe essere presente soprattutto nei momenti di difficoltà, invece si fa sentire soltanto quando le cose vanno bene. Senza una guida solida e presente si va poco lontano."

"Da Paratici mi aspettavo molto di più, Ferrari fa altro"

Entrando nel merito dell'organigramma dirigenziale, il dirigente ha espresso delusione per il peso finora esercitato da Fabio Paratici nella gestione quotidiana del club gigliato:

"Sì, mi aspettavo molto di più. Pensavo che Paratici assumesse un ruolo centrale nella gestione del club. Ferrari si occupa di interviste e presentazioni, ma amministrare una società di calcio è un'altra cosa. Serve un dirigente capace di guidare davvero la Fiorentina."

"La squadra non ha identità, dopo Monza il direttore doveva metterci la faccia"

Sul piano tecnico, Vitale ha tracciato un bilancio critico del nuovo corso in panchina rispetto alla stagione precedente, sottolineando però come l'allenatore non possa essere lasciato solo dopo una caduta pesante:

"Palladino, secondo me, lo scorso anno aveva fatto il suo. Il nuovo allenatore, invece, finora non mi ha convinto: in oltre venti partite ho visto giocare bene la Fiorentina soltanto in poche occasioni. La squadra non ha un'identità precisa. Ma anche la dirigenza ha le sue responsabilità: dopo una sconfitta come quella di Monza sarebbe dovuto essere il direttore a metterci la faccia, non lasciare solo l'allenatore."

"A Monza atteggiamento sbagliato nella ripresa, non basta l'alibi del rigore"

Ripercorrendo la trasferta brianzola, il dirigente ha evidenziato come il crollo nella seconda frazione abbia smentito le sensazioni positive della vigilia:

"Ero convinto che la Fiorentina potesse cambiare passo proprio a partire da quella partita. Pensavo che l'allenatore avesse trovato la soluzione tattica giusta, ma a Monza, dopo un buon avvio, sono emersi nuovamente tutti i problemi. Non bisogna guardare soltanto alla sfortuna del rigore, ma anche all'atteggiamento della squadra nel secondo tempo."

L'esempio di Cherubini alla Juventus e la richiesta di polso fermo

Infine, Vitale ha indicato la linea da seguire nei momenti di tempesta, ricordando un episodio vissuto ai tempi della Juventus come modello di gestione diretta dello spogliatoio:

"I tifosi viola meritano una società più presente. Non basta investire cento milioni o ripianare i debiti: serve una guida forte, capace di intervenire nei momenti difficili. Dopo Monza, per esempio, mi sarei aspettato che il direttore convocasse immediatamente la squadra, senza concedere permessi. Il calcio va affrontato direttamente."