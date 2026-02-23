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Vista la grande affluenza per il derby, la Fiorentina aprirà i cancelli del Franchi alle 16:30

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con il Pisa, in programma oggi, lunedì 23 febbraio alle ore 18:30, si potrà accedere allo stadio Franchi a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2026 12:44
Vista la grande affluenza per il derby, la Fiorentina aprirà i cancelli del Franchi alle 16:30 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con il Pisa, in programma oggi, lunedì 23 febbraio alle ore 18:30, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 16:30. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters viola che ne avessero possibilità, considerando l'orario della gara e la giornata feriale, ad arrivare con ampio anticipo agli ingressi.
Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale. La funzionalità è valida anche per tutti coloro caricheranno il proprio biglietto su InViola Premium Card. Lo scrive il club sul proprio sito

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