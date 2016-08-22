Visita medica per Gonzalo, uscito malconcio dalla partita con la Juventus...
Il capitano viola ha subito una botta e oggi sosterrà gli esami strumentali per scongiurare infortuni...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2016 11:41
Il capitano Gonzalo Rodriguez è uscito malconcio dalla trasferta di Torino contro la Juventus, nella giornata odierna l'argentino sosterrà degli esami strumentali per scongiurare ogni tipologia di grattacapo, sarebbe una tegola pesante come un macigno per la squadra viola.
Il problema sembra "solo" di una botta ma senz'altro seguiranno aggiornamenti nella giornata e con ogni probabilità la Fiorentina esporrà un comunicato ufficiale per far luce sulla situazione. Incrociamo le dita...