Viola: tutte le promozioni per i tifosi con Slovan e Samp

La Fiorentina ha appena comunicato - sul suo sito ufficiale - le promozioni valide per i tifosi in occasione delle prossime gare contro Slovan Liberec e Sampdoria.La Fiorentina informa i propri tifosi...

La Fiorentina ha appena comunicato - sul suo sito ufficiale - le promozioni valide per i tifosi in occasione delle prossime gare contro Slovan Liberec e Sampdoria.

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in vista della partita di Europa League di giovedì 3 Ottobre, il Club ha realizzato una promozione per tutte le società dilettantistiche del Comitato Regionale Toscana.Tutti gli atleti tesserati in una società sportiva potranno acquistare il biglietto per la partita contro lo Slovan Liberec a solo 1 euro, mentre un eventuale accompagnatore potrà usufruire di uno sconto importante acquisendo il ticket d’ingresso a soli 10 euro.

Ogni società interessata potrà prendere contatto con il Fiorentina Point chiamando il numero 055/571259.

Per quanto riguarda invece la partita con la Sampdoria di domenica 6 ottobre alle ore 18:00, torna la promozione rivolta agli studenti.

Sarà pertanto possibile acquistare un biglietto a 1 euro per i settori Curva Ferrovia e Maratona, mentre l’accompagnatore potrà acquistare il tagliando a 5 euro, per la Curva Ferrovia, o 10 euro per la Maratona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai propri istituti comprensivi.