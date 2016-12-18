Viola sconfitta all'Olimpico la Lazio vince 3-1. Ilicic sbaglia un rigore...

La cronaca della gara tra Lazio e Fiorentina

La Fiorentina dopo la sconfitta di Genoa si presenta all'Olimpico contro un'ostica e lanciatissima Lazio. Gonzalo out a pochi minuti dal fischio iniziale per febbre, al suo posto De Maio. Inzaghi preferisce Radu a Basta.

La cronaca: la partita assume subito un canovaccio tattico ben definito: la Fiorentina si difende alle mareggiate biancocelesti, intervallate da qualche tentativo di possesso viola. Sostanzialmente la squadra di Sousa non è mai pericolosa se non in qualche occasione. La Lazio all'ottavo minuto ci prova da corner con Bastos che sovrasta Tomovic ma trova Tatarusanu attenta. Minuto 21: flipper furibondo in area con palla che giunge ad Immobile il quale dal dischetto spara in curva. È solo il preludio al goal che arriva al 22': Anderson sulla destra serve Milinkovic il quale illumina un taglio di Keita, destro secco ad incrociare e goal. Al 41' ci prova la Fiorentina, Olivera crossa dalla sinistra con Bernardeschi che impatta di testa, Marchetti è bravo a bloccare. Al 47' episodio chiave: Tello in concomitanza con Sanchez perde un sanguinoso pallone, ne approfitta la Lazio con Milinkovic che penetra in area. Tomovic lo stende ed è rigore, Biglia non perdona 2-0. Il secondo tempo si apre senza cambi da parte di Inzaghi. Sousa costretto a sostituire Tomovic che ha giramenti di testa, al suo posto entra Cristoforo. Il neo entrato dopo soli due minuti guadagna un rigore che Ilicic però sbaglia, Marchetti azzecca la parte e respinge. Al 13' Ilicic fa spazio a Zarate. La Lazio nel primo quarto d'ora è pericolosa nelle ripartenza con le sue frecce: Keita ed Anderson. Il volitivo Zarate al 19' segna il 2-1: Vecino serve Tello in inserimento, Marchetti esce male e palla servita al centro, l'argentino non perdona e segna il più classico dei goal dell'ex. Al 24' Bernardeschi tenta la fortuna da distanza considerevole, out. Al 25' migliora la mira di Bernardeschi servito bene da Cristoforo ma Marchetti è super. Al 32' De Maio è monumentale nel chiudere Immobile. Al 37' Sanchez segna ed in un primo momento Irrati convalida, poi viene giustamente annullato perché Sanchez segna col braccio. Al 44' la Lazio chiude il match: Irrati non fischia un fallo su Zarate, contropiede di Immobile che serve la corrente Radu a sinistra, tiro secco che passa sotto il ventre di Tatarusanu, 3-1. È partita in ghiaccio. Finisce così all'Olimpico.

Gabriele Caldieron