Viola Park, oggi l’allenamento a porte aperte in vista della Juve: attesi 3mila tifosi 

Un giorno di riposo per staccare, un giorno con i propri tifosi per ricominciare con un pieno di entusiasmo e vitalità: il dopo Lazio è questo per la squadra viola, che oggi pomeriggio tornerà ad allenarsi verso la partita di domenica sera contro la Juventus e lo farà con il supporto di tremila tifosi sugli spalti del Viola Park. Quanti ne può contenere lo Stadio “Curva Fiesole” del centro sportivo, il più capiente dei due, e quanti ce ne saranno alle 15 (ingresso dalle 13,30) ad accogliere Italiano e i suoi calciatori nella prima volta di una seduta aperta al pubblico. Anche dopo la sconfitta dell’Olimpico, anche dopo due sconfitte consecutive, anzi motivo in più per i tremila presenti (ingresso gratuito e biglietti assegnati previa prenotazione) di dare la carica a Bonaventura compagni, trasmettendo a vecchi e nuovi il significato della sfida ai bianconeri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

